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Как обойти блокировку сайтов?

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  • 23.09.2021, 21:41
  • 4,182
Как обойти блокировку сайтов?

Дети и внуки, помогите мамам-папам, дедушкам-бабушкам знать то, что происходит в стране.

Совет управляющих по вопросам вещания США разместил ссылки на набор таких инструментов на специально созданном сайте Bypass Censorship ("Обход цензуры"). Причем, есть версия на русском языке, так как в нашем регионе цензоры особенно активны.

Заходите, выбирайте, пользуйтесь. Инструментов много.

Если вы пользуетесь браузером Opera, то просто войдите в настройки и включите режим VPN.

Вот несколько анонимайзеров для самого популярного на сегодняшний день браузера, Google Chrome: RusVPN, Ininja, ZenMate VPN. Эти плагины можно использовать бесплатно, хотя версии с расширенными функциями предлагаются по платной подписке.

Дети и внуки, помогите мамам-папам, дедушкам-бабушкам знать то, что происходит в стране!

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