Глава РПЦ перепутал церковные праздники, поздравив православных верующих с Покровом 9 24.09.2021, 10:28

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Вся последующая его речь была основана на этой ошибке.

Глава РПЦ Кирилл перепутал церковные праздники, поздравив православных верующих с Покровом вместо Рождества Богородицы. Об этом сообщил протодиакон Андрей Кураев в ЖЖ.

«Мы прославляем сегодня Царицу Небесную, праздник Ее Покрова», — заявил Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя 21 сентября.

Вся последующая его речь была основана на этой ошибке.

Кураев также отметил, что патриарх перепутал Куликовскую битву с Бородинской, заявив, что сражение XIV века завершилось «с ничейным результатом».

Позже на Youtube-канале «Спас» фрагмент с проповедью Кирилла был вырезан.

Праздник Покрова отмечается 14 октября, Рождество Богородицы — 21 сентября.

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