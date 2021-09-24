Глава РПЦ перепутал церковные праздники, поздравив православных верующих с Покровом

Глава РПЦ перепутал церковные праздники, поздравив православных верующих с Покровом9
- 24.09.2021, 10:28
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Вся последующая его речь была основана на этой ошибке.
Глава РПЦ Кирилл перепутал церковные праздники, поздравив православных верующих с Покровом вместо Рождества Богородицы. Об этом сообщил протодиакон Андрей Кураев в ЖЖ.
«Мы прославляем сегодня Царицу Небесную, праздник Ее Покрова», — заявил Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя 21 сентября.
Вся последующая его речь была основана на этой ошибке.
Кураев также отметил, что патриарх перепутал Куликовскую битву с Бородинской, заявив, что сражение XIV века завершилось «с ничейным результатом».
Позже на Youtube-канале «Спас» фрагмент с проповедью Кирилла был вырезан.
Праздник Покрова отмечается 14 октября, Рождество Богородицы — 21 сентября.