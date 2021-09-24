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Цены на нефть достигли трехлетнего максимума

  • 24.09.2021, 11:07
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Цены на нефть достигли трехлетнего максимума

Стоимость марки Brent растет четвертый день подряд.

Цена ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent выросла до $77,5 за баррель к 7:59 по минскому времени 24 сентября. Таким образом, Brent достигла максимального значения с октября 2018 года. Цены на нефть растут четвертый день подряд, сообщает «Коммерсант».

Нефть WTI с поставкой в ноябре также продолжает рост. На 8:06 по минскому времени она торгуется на уровне $73,4 (+0,17%).

На сырьевой рынок позитивно влияют данные по запасам нефти в США, а также ослабление американской валюты. В таких условиях рубль смог укрепиться против доллара вопреки планируемому расширению санкций против российского госдолга.

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