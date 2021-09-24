Дайверы обнаружили клад с золотом у берегов испанского острова 3 24.09.2021, 11:14

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Фото: University of Alicante

Он находится в превосходном состоянии.

Группа из 53 римских золотых монет была обнаружена на морском дне у побережья Хавеи в Аликанте, на юго-востоке Испании, пишет «Новое время».

Это золотые солиды конца 4 — начала 5 века нашей эры. Они находятся в таком превосходном состоянии, что можно было идентифицировать все монеты, кроме одной, отметили археологи.

Ученые рассказали, что нашли три солида времен правления императора Валентиниана I, семь времен Валентиниана II, 15 солидов Феодосия I, 17 солидов императора Аркадия и 10 — Гонория.

Монеты были обнаружены на морском дне рядом с островом Портичол, популярным у спортивных дайверов из-за богатой морской флоры и фауны. Тем не менее, именно в этом месте удалось в течение 1500 лет прятать десятки римских золотых монет, пока дайверы Луис Ленс и Сезар Гимено не заметили восемь вспышек света на морском дне. Сначала они подумали, что это современные десятицентовые монеты, а может, перламутровые ракушки, блестящие в воде. Они подобрали две из них.

Вернувшись в лодку, они увидели, что это две одинаковые старинные золотые монеты с профилем римского императора. Они немедленно уведомили чиновников и привели морских археологов к месту находки. В ходе нескольких погружений группа археологов обнаружила 53 золотые монеты, три медных гвоздя и фрагменты свинца, которые, возможно, были украшением сундука.

Это один из крупнейших наборов римских золотых монет, найденных в Испании и Европе, как заявил профессор древней истории Хайме Молина из Университета Аликанте, руководитель группы подводных археологов, работавших над затонувшим кораблем. Он также сообщил, что это исключительная археологическая и историческая находка, поскольку она может дать множество новой информации, чтобы понять заключительную фазу падения Западной Римской империи.

Историки указывают на возможность того, что монеты могли быть намеренно спрятаны в контексте грабежей, например, совершенных аланами в этом районе в то время. Таким образом, находка послужит иллюстрацией исторического момента крайней незащищенности, связанного с прибытием варварских народов (свевов, вандалов и аланов) в Испанию и окончательным концом Римской империи на Пиренейском полуострове в 409 году нашей эры.

В настоящее время монеты хранятся и изучаются, прежде чем они будут выставлены в Археологическом и этнографическом музее Солер Бласко в Хавее. Уже обеспечено финансирование для возвращения на место находки для более тщательных раскопок.

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