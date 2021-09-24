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В Кремле занервничали из-за новых санкций США

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  • 24.09.2021, 14:06
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В Кремле занервничали из-за новых санкций США

Песков заявил об «утраченных надеждах».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможное принятие США новых санкций против России является наихудшим сценарием развития отношений двух стран. Об этом он сказал журналистам в пятницу, 24 сентября, комментируя решение Палаты представителей Конгресса США одобрить оборонный бюджет, включающий новые санкции против Москвы, передает ТАСС.

"Этому законопроекту предстоит пройти еще несколько итераций, и дальше будет вопрос, прислушается ли администрация к этим рекомендациям относительно санкций. Но, конечно же, это наихудший сценарий развития наших отношений. Это существенно перечеркнуло бы "дух Женевы" и даже те скромные надежды на налаживание, восстановление какого-то диалога субстантивного, который появился после Женевы", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о том, можно ли считать вопрос принятия этих санкций решенным, Песков указал, что Кремль не занимается прогнозированием относительно новых ограничительных мер Вашингтона. Однако при этом констатировал, что "санкционные устремления американских конгрессменов не ослабевают".

Напомним, в Конгрессе США одобрили новые санкции против РФ. В частности, в оборонный бюджет на 2022 год внесли правки с рекомендациями ввести ряд санкций в отношении РФ.

Ранее в оборонный бюджет включили правку о введении санкций против газопровода Северный поток-2.

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