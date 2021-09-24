Что произойдет с украинскими олигархами? 9 24.09.2021, 15:58

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Анализ нашумевшего в Украине закона от юриста.

Верховная Рада Украины приняла законопроект об олигархах во втором чтении 23 сентября. Документ в Украине критикуют — называют имитацией борьбы с олигархами или же мощным кнутом власти, которым она сможет пользоваться по своему усмотрению.

Видит достаточно проблем в антиолигархического законе и основательница «Лиги антитраста» Агия Загребельская. Юристка убеждена, что документ никоим образом на олигархов существенно не повлияет, а может затронуть интересы только пятого президента Украины Петра Порошенко и его политсилы.

Для «Нового времени» Загребельская проанализировала принятые изменения и политические заявления, касающиеся деолигархизации в Украине.

Самая главная проблема этого документа — это то, что он никоим образом никак существенно не повлияет на олигархов. Закон не предусматривает никаких дополнительных видов ответственности в отношении олигархов кроме существующих сегодня.

Кроме этого, закон оставляет олигархам основные три инструмента влияния, с помощью которых они и раньше руководили страной:

— Монополии, которых закон никоим образом не касается;

— Состояние — все деньги олигархов у них остаются;

— Телеканалы, которые также остаются у владельцев, ведь из-за занесения олигарха в реестр продавать телеканал нет необходимости.

Распространяемый президентской фракцией аргумент — будут иметь проблемы за границей с инвестициями или ведением бизнеса — тоже, к сожалению, не соответствует действительности по нескольким причинам. Во-первых, за границей нет юридического определения «олигарх», а следовательно никаких прямых юридических последствий быть не может. Во-вторых, и в Европейском Союзе, и в Соединенных Штатах без внесения в реестр давно знали, кто такие украинские олигархи Игорь Коломойский, Ринат Ахметов. Это не мешало им инвестировать деньги и привлекать иностранные инвестиции. Поэтому за рубежом для олигархов жизнь не меняется, в Украине, соответственно также.

Для чего принимался законопроект о деолигархизации? Делалось это для [достижения] нескольких целей. С одной стороны, это пиар, ведь уже понятно, что Владимир Зеленский собирается идти на второй срок [президентства]. Это начало предвыборной программы уже кандидата в президенты Владимира Зеленского. Вторая причина — отвлечь внимание общества от того, что происходит на самом деле. А на самом деле — провален так называемый «антиахметовский» закон, который должен повысить ренту на добычу железной руды. Параллельно закрываются уголовные производства по Роттердаму. А еще — списываются больше 50 миллиардов долгов [олигарха Дмитрия] Фирташа. Можно долго перечислять.

Плохо, конечно, что [при принятии закона] был нарушен регламент. Это означает, что в будущем любой другой закон может «протягиваться» так же без оглядки на законодательство и на регламентные процедуры.

Но для олигархов этот закон ничего не изменит. Разве что может иметь проблемы с этим законом кандидат в олигархи, пятый президент Украины Петр Порошенко. Его политическая партия оказалась под определенными рисками по прохождению следующих парламентских выборов. Поэтому [политическое преследование] — это одна из целей закона, именно устранение Порошенко и его политической силы от избирательного процесса.

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