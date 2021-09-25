Российские самолеты залетели в запретную зону учений украинской армии 5 25.09.2021, 10:11

2,994

Иллюстрационное фото

РФ устроила провокации в акватории Черного моря.

Самолеты-разведчики РФ нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что судна типа Су-24МР и Ил-20 заметили в районе проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск ВС и войск ПВО Сухопутных войск ВСУ в акватории Черного моря.

"Российские самолеты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс, по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты", - уточнили в командовании.

Таким образом, резюмировали в украинской армии, Россия "устроила провокации и подвергла опасности своих военных летчиков".

Ранее в Херсонской области, в рамках военных учений Объединенные усилия-2021, расчеты С-300, Бук-М1, С-125 и Оса выполнили имитационные пуски зенитных управляемых ракет по воздушным целям.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».