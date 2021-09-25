Российские самолеты залетели в запретную зону учений украинской армии

Российские самолеты залетели в запретную зону учений украинской армии5
- 25.09.2021, 10:11
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РФ устроила провокации в акватории Черного моря.
Самолеты-разведчики РФ нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что судна типа Су-24МР и Ил-20 заметили в районе проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск ВС и войск ПВО Сухопутных войск ВСУ в акватории Черного моря.
"Российские самолеты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс, по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты", - уточнили в командовании.
Таким образом, резюмировали в украинской армии, Россия "устроила провокации и подвергла опасности своих военных летчиков".
Ранее в Херсонской области, в рамках военных учений Объединенные усилия-2021, расчеты С-300, Бук-М1, С-125 и Оса выполнили имитационные пуски зенитных управляемых ракет по воздушным целям.