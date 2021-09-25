Больше спутника Марса: к Солнцу приближается гигантская комета 1 25.09.2021, 10:47

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Ученые рассказали, что будет происходить по мере сближения небесного тела со светилом.

Астрономы зафиксировали комету невероятного размера. Ее диаметр составляет практически 149 километров. Это даже больше, чем размеры одной из лун Красной планеты.

Об этом сообщает Daily Mail (перевод — planetanovosti.com).

Комета получила название C/2014 UN271. Она превышает по размерам даже спутник Марса Фобос и астероид Пандору. Специалисты считают, что эта уникальная комета появилась в облаке Орта. Эта область считается одной из наиболее отдаленных в Солнечной системе. В сентябре эксперты также зафиксировали невероятно яркую вспышку у кометы, которая больше не возникала. Это может указывать на то, что объект обладает слабым хвостом.

На сегодняшний день 2014 UN271 располагается на расстоянии 19 астрономических единиц от Солнца. Дополнительно было установлено, что за последний год объект преодолел примерно 7 астрономических единиц. Ученые отмечают, что чем ближе комета будет находиться к Солнцу, тем сильнее ее хвост изо льда будет испаряться, что сделает его более ярким.

Впервые активность огромной кометы астрономы зафиксировали в июле, когда было обнаружено определенные признаки комы – это облако, состоящее из газа и пыли, которое находится вокруг ядра кометы. Специалисты выяснили, что через десять лет комета будет располагаться от Солнца на точно таком же расстоянии, как и Сатурн.

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