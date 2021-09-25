Политзаключенную Полину Шарендо-Панасюк поставили на профучет как «склонную к захвату заложников» 5 25.09.2021, 14:32

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Незаконный режим продолжает провокации против активистки «Европейской Беларуси».

Брестскую активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь», политзаключенную Полину Шарендо-Панасюк, администрация Гомельской женской колонии поставила на профилактический учет как «лицо, склонное к захвату заложников, нападению на администрацию, хулиганским проявлениям». Об этом рассказал муж политзаключенной, активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо, сообщает «Радыё Свабода».

Также добавил, что администрация колонии составила на Полину три протокола, а сама политзаключенная до середины сентября находилась в ШИЗО.

Полина Шарендо-Панасюк находится за решеткой с 3 января. Ее осудили на два года лишения свободы.

Еще во время «следствия» и нахождения в СИЗО Бреста активистку «Европейской Беларуси» трижды помещали в карцер. Всего Полина провела в карцере (штрафном изоляторе) 20 суток, но продолжает подавать пример мужества для остальных политзаключенных и белорусов на свободе.

Полина Шарендо-Панасюк дважды отказалась писать «прошение о помиловании». Отважная активистка «Европейской Беларуси» сохраняет бодрость духа и призывает всех белорусов быть мужественными.

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