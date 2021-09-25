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В Сочи из-за разгула стихии задержаны поезда и самолеты

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  • 25.09.2021, 19:58
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В Сочи из-за разгула стихии задержаны поезда и самолеты

На территории Краснодарского края идут ливни с грозой, градом, шквалистым ветром.

МЧС России распространило штормовое предупреждение о непогоде в Сочи 25 и 26 сентября, пишет dw.com.

"В Сочи из-за разгула стихии задержаны поезда и самолеты", - сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Сочи в субботу, 25 сентября.

По данным сервиса "Яндекс.Расписания", к вечеру субботы в аэропорту черноморского города задержаны 16 рейсов, 24 - отменены. Из-за обрыва контактной сети, затруднено движение поездов на участке в Адлерском районе. Железнодорожное сообщение организовано по одному пути.

Также по одной полосе после камнепада в районе поселка Головинка осуществляется автомобильное движение на трассе А147 Джубга-Сочи. Под угрозой оказалось и проведение российского этапа Гран-при автогонок в классе "Формула-1".

По данным МЧС РФ, 25 и 26 сентября на территории Краснодарского края местами будут идти ливни с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-22 метров в секунду.

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