Ученые выяснили, как на самом деле кофе влияет на сердце 26.09.2021, 9:50

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Медики изучили привычки 468 тысяч человек.

Новое исследование показало, что употребление до трех чашек кофе в день может защитить сердце.

Об этом сообщает издание The Jerusalem Post (перевод — cursorinfo.co.il).

Так, среди людей без диагностированных сердечных заболеваний регулярное употребление до трех чашек кофе помогает снизить риск смерти от инсульта, инфаркта и ранней смерти по любой причине. Сообщается, что исследование было представлено на ежегодном собрании Европейского общества кардиологов.

Ученые изучили привычки 468 тысяч человек, а в особенности – употребление кофе. Все 468 тысяч человек также были участниками «UK Biobank», в котором содержатся данные полумиллиона британских граждан.

Предыдущие исследования также показали, что употребление кофе в умеренных количествах может защитить взрослых от диабета II типа, болезни Паркинсона, болезней печени, рака простаты, болезни Альцгеймера и даже мигрени.

Кроме того, употребление одной или нескольких чашек кофеина в день связано со снижением долгосрочного риска сердечной недостаточности. В двух исследованиях было обнаружено, что риск сердечной недостаточности со временем снизился на 5–12 процентов, если человек употребляет по чашке кофе каждый день.

Еще в одном исследовании сказано, что риск сердечной недостаточности остается прежним при употреблении чашки кофе в день. Но когда люди пили две или более чашки черного кофе в день, риск снижался примерно на 30%.

«Связь между кофеином и снижением риска сердечной недостаточности была неожиданной», — сказал один из авторов исследования Дэвид Цао, медицинский директор Медицинской школы Университета Колорадо в Авроре.

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