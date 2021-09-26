В России за девять месяцев этого года произошло 29 авиакатастроф 26.09.2021, 11:33

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Страна стала мировым рекордсменом по этому показателю.

В 2021-м году в России произошло 29 катастроф военных и гражданских самолетов (без учета катастроф дельтапланов и самодельных летательных аппаратов). Россия установила мировой рекорд по числу катастроф в этом году, о чем российские СМИ, почему-то не торопятся сообщать, пишет главный редактор интернет-издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

В том числе, разбилось 8 самолетов и вертолетов ВКС, МЧС, НГ, ФСБ РФ. один ракетоносец ВКС получил серьезные поверждения, повлекшие гибель экипажа.

В результате этих катастроф погибло 85 человек.

Полный список:

1. Ка-27 - 23.09 вертолет ФСБ РФ разбился на Камчатке, тела 3 членов экипажа не обнаружены;

2. Ан-26 - 22.09 разбился в Хабаровском крае, 6 человек погибли;

3. частный гидросамолет - 18.09 разбился в Ханты-Мансийском округе, 2 человека погибли;

4. PZL-101 - разбился 13 сентября, 1 человек погиб;

5. L-410 - 12.09 разбился в Иркутской области, 4 человека погибли;

6. Су-24 - 27.08 бомбардировщик ВКС РФ разбился в Пермском крае во время перелета в результате неисправности;

7. частный гидросамолет - 23.08 разбился в Подмосковье;

8. МиГ-29СМТ - 23.08 истребитель ВКС РФ сгорел на земле в Астраханской области после выполнения полетов в результате неисправности;

9. МиГ-29СМТ - 18.08 истребитель ВКС РФ разбился в Астраханской области в учебном полете в результате ошибки пилота, 1 человек погиб;

10. Ил-112В - 17.08 разбился в Московской области в испытательном полете в результате неисправности, 3 человека погибли;

11. Бе-200 - 14.08 гидросамолет ВКС РФ разбился в Турции в результате ошибки пилота, 8 человек погибли;

12. Ми-8 - 12.08 разбился на Камчатке в результате ошибки пилота, 8 человек погибли;

13. Су-35С - 31.07 истребитель ВКС РФ разбился на Сахалине в результате ошибки пилота и руководителя полетов;

14. Р-2002 - 24.07 разбился в Хабаровском крае, 2 человека погибли;

15. Ан-28 - 16.07 разбился в Томской области в результате неисправности;

16. Ан-26 - 6.07 разбился на Камчатке в результате ошибки пилота, 28 человек погибли;

17. Хармони LSA - 30.06 разбился в Подмосковье;

18. Ми-8 - 24.06 транспортно-боевой вертолет Нацгвардии РФ разбился в Ленинградской области, 3 человека погибло;

19. Пайпер РА-28 - 24.06 разбился в Архангельской области;

20. L-410 - 19.06 разбился в Кемерово в результате ошибки пилота, 4 человека погибли;

21. Беказ ХА-32 - 9.06 разбился в Ростовской области;

22. Робинсон - 17.05 разбился в Архангельской области, 2 человека погибли;

23. Ермак - 9.05 разбился в Татарстане, 2 человека погибло;

24. Ми-2 - 8.05 разбился на Камчатке, 2 человека погибли;

25. Ми-2 - 17.04 разбился на Кубани, 1 человек погиб;

26. Ан-2 - 13.04 разбился в Саратовской области;

27. Ка-32 - 25.03 вертолет МЧС РФ разбился в Калининградской области, 1 человек погиб;

28. Ту-22М3 - 23.03 ракетоносец ВКС РФ потерпел аварию на земле из-за срабатывания катапульт, 3 человека погибли;

29. Пайпер РА-28 - 8.01 разбился в Ленинградской области в результате столкновения с другим самолетом, 3 человека погибли.

Такое большое количество катастроф показывает крайне плачевное техническое состояние российской авиации, низкий уровень надежности авиатехники, систематические и грубейшие нарушения требованийц безопасности полетов, слабую подготовку российских пилотов.

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