Белорусам на заметку: названа самая «ходовая» фраза мошенников, на которую все «клюют» 3 26.09.2021, 15:03

7,166

Эта фраза очень проста для восприятия человеком любого возраста и образования.

Существует фраза, с помощью которой телефонные мошенники могут доводить свои цели до конца. Преступник забрасывает психологический крючок, тогда собеседник переключает внимание, пишет mk.ru.

Как заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев, такая фраза очень проста для восприятия человеком любого возраста и образования.

«На вашем банковском счете зафиксирована подозрительная активность, свидетельствующая о работе мошенников», - процитировал «сообщение» мошенников эксперт.

По каким-то причинам эта фраза лишает людей бдительности, располагает к мошенникам. При этом, добавил Соловьев в беседе с агентством «Прайм», каждому следовало бы задуматься, как «банкиры» смогли заметить такую «активность». В связи с чем, как советует юрист, нужно класть трубку, если услышали о «подозрительной активности».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».