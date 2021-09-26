Результаты экзитполов не определили победителя на выборах в Германии 6 26.09.2021, 19:25

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ХДС/ХСС и социал-демократы набирают одинаковое количество голосов.

На парламентских выборах в ФРГ победу может одержать как консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), так и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). По данным опросов избирателей, обнародованным после закрытия участков для голосования вечером в воскресенье, 26 сентября, обе партии набирают по 25 процентов голосов, передает DW.

На третьем месте - партия "Союз-90/"зеленые", набравшая 15 процентов голосов. Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" и Свободная демократическая партия (СвДП) набрали по 11 процентов голосов. По данным экзитполов социологической службы Infratest dimap, в парламент также проходит Левая партия, за которую проголосовали 5 процентов избирателей.

Избирательные участки закрылись в 18.00 по местному времени (19.00 мск). Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) не выдвигала свою кандидатуру на прошедших выборах. Однако она останется на своем посту, пока не будет выбран ее преемник или преемница и сформировано новое правительство Германии.

Наибольшее число партий с момента воссоединения Германии

В нынешних парламентских выборах участвовало наибольшее количество партий с момента воссоединения Германии. По данным Федеральной избирательной комиссии, своих кандидатов выдвинули 47 политических объединений. Реальные шансы попасть в парламент, согласно опросам, имеют блок ХДС/ХСС, социал-демократы, "зеленые", либералы из Свободной демократической партии (СвДП), "Альтернатива для Германии" (АдГ) и Левая партия. Всего за места в бундестаге боролось рекордное число кандидатов - 6211, в том числе 2024 женщины.

Парламент формируется по смешанной системе

На протяжении последних 16 лет правительство ФРГ возглавляла Ангела Меркель (Angela Merkel) из консервативного Христианско-демократического союза (ХДС).

Немецкий парламент насчитывает не менее 598 депутатов. Формируется он по смешанной системе. Половина мест отводится кандидатам, которые были избраны в 299 одномандатных округах простым большинством голосов, то есть по мажоритарной системе. Вторая половина распределяется между кандидатами, прошедшими в бундестаг по партийным спискам, в зависимости от того, сколько голосов получила та или иная партия. По оценкам экспертов, в новый состав бундестага могут войти от 672 до 912 депутатов.

Рекордное число избирателей проголосовало по почте

В течение нескольких недель поступали сообщения о том, что рекордное число избирателей проголосовало по почте. Одна из причин - пандемия коронавируса. Доля таких избирателей может составить около 40% поданных голосов.

Избиратели выбирают депутатов 20-го по счету бундестага. Спустя несколько недель законодателям предстоит избрать нового федерального канцлера, который затем сформирует правительство.

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