Какие запреты начали действовать в Афганистане после прихода талибов: список 27.09.2021, 16:13

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В частности, в стране запретили подстригать бороды.

После прихода к власти в Афганистане радикальной группировки «Талибан», в стране начали действовать строгие запреты. В частности, недавно талибы запретили барбершопам страны подстригать бороду, поскольку, по их мнению, это нарушает исламские законы, пишет zn.ua.

Среди других так называемых «нововведений» талибов являются:

- запрет музыки в стране – по мнению представителей «Талибана», музыка запрещена в исламе;

- запрет местным жительницам выходить на работу – талибы объяснили это тем, что боевики могут плохо себя вести, поэтому пока новая власть не может давать женщинам гарантий безопасности. На работу позволили выйти только тем, кого не могут заменить мужчины и уборщицам туалетов.

- запрет женщинам заниматься спортом – им запрещается заниматься любым видом спорта, который «обнажает их тела»;

- запрет женщинам учиться – только мальчики средней и старшей школы могут вернуться в школу ;

- запрет протестов в стране - талибы отметили, что организаторов протестов и митингующих будут наказывать.

Во время пребывания талибов у власти в Афганистане в 1996-2001 годах в стране действовало большинство из этих запретов.

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