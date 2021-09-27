Во Франции создали уникальные капсулы для стирки

Во Франции создали уникальные капсулы для стирки3
- 27.09.2021, 16:31
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Это первые в мире капсулы, которые не распадаются на микропластик.
Французские ученые разработали капсулы для стирки, которые не наносят вреда окружающей среде, пишет «Евро пульс».
В этих капсулах, в отличие от обычных, нет пластика или его производных. Они полностью растворяются в воде.
Обычные капсулы на самом деле распадаются на мельчайшие пластиковые частицы. Эти частицы, попадая в сточные воды, оказываются в мировом океане, где наносят вред рыбам, моллюскам и другим водным обитателям. Причем срок жизни этих частиц в воде составляет не меньше нескольких сотен лет.
Эта инновация получила поддержку ЕС в рамках программы Horizon 2020.
Согласно исследованию ученых Университета западной Англии, микропластик, который попадает в организм животных, разрушает стенки клеток и ослабляет защитные свойства организма.