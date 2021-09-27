Гвинейский футболист о пандемии: В Беларуси совсем не заботились о безопасности и здоровье игроков 1 27.09.2021, 21:53

Момо Янсане

Во время пандемии Беларусь была единственной страной Европы, где не остановился чемпионат страны.

Весной 2020 года во время пандемии Беларусь была единственной страной Европы, где не остановился футбольный чемпионат страны. Это, конечно, привлекло внимание к белорусскому чемпионату, но ценой болезней футболистов и болельщиков. Фактически в каждом клубе тогда болели игроки, но турнира никто и не думал прекращать.

Нападающий молдавского «Шерифа» Момо Янсане, который в то время выступал за белорусскую «Ислочь», с ужасом упоминает то время.

В интервью российскому порталу sport24.ru Янсане сказал:

«В Беларуси я застал пандемию, и она ввергла меня в страх. Там совершенно не заботились о безопасности и здоровье игроков, я не чувствовал себя защищенным. Клуб подвергал нас опасности и ничего не предпринимал для футболистов. Мне даже не хотелось приезжать на тренировки, я оставался дома и пропустил несколько занятий. Потому что не был уверен, что не заболею», – вспоминает ту ситуацию гвинейский футболист.

По словам Мамо, что-то стали делать только тогда, когда игроки начали болеть.

«От коронавируса умирают люди, мы видим это каждый день — а в Беларуси всем было все равно. Только когда три-четыре игрока «Ислочи» заразились, о нас стали заботиться, хотя бы регулярно проводить тесты», – говорит в разговоре с порталом sport24.ru Момо Янсане.

Весной 2020 года Янсане покинул белорусский клуб, тогда он забил восемь мячей и был лучшим бомбардиром «Ислочи». Фактически полгода форвард нигде не играл, а потом транзитом через российский «Нижний Новгород» оказался в молдавском» «Шерифе», а завтра выйдет на игру Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

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