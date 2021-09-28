Ученые рассказали о самой загадочной силе в природе 28.09.2021, 7:50

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Она удерживает объекты на своих местах и помогает функционировать звездам.

Сила, которая создала совершенно все во Вселенной – универсальная. Это природное явление называется гравитацией. Она удерживает объекты на своих местах и помогает функционировать звездам.

Специалисты говорят о том, что гравитация – это фундаментальное явление. Оно невероятно мощное и за счет этого без проблем может приводить к искривлениям, которые возникают в ткани пространства-времени. Без гравитации не могла бы существовать жизнь, ведь именно она удерживает все в нашей Вселенной на своем месте. Это явление стало причиной формирования Солнечной системы. Также гравитация влияет на ядерный синтез, который происходит внутри звезд.

Об этом сообщает Science Focus (перевод — planetanovosti.com).

В то же время ученые еще далеко не до конца изучили это невероятное природное явление. Гравитация считается одной из основных сил природы и является одновременно с этим свойством материи. К примеру, вся материя имеет свойство притягиваться друг к другу. Чем больше ее будет, а расстояние между материей будет меньше, тем выше будет сила притяжения. Отличительной чертой гравитации от электромагнетизма считается то, что она может только притягивать материю и никогда ее не отталкивает.

Ньютон считал это природное явление универсальным. Он не предлагал разные гипотезы того, как работает гравитация. Ученый был уверен, что за упавшее яблоко на нашей планете и удержание Луны на характерной для нее орбите отвечала одна и та же сила. Именно он вывел уравнение, которое демонстрирует, что сила притяжения будет увеличиваться в зависимости от того, насколько близко находятся друг к другу объекты и насколько они массивные.

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