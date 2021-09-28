МИД Украины вызвал посла Венгрии «на ковер»
- 28.09.2021, 13:56
- 1,354
Будапешт заключил соглашение с «Газпромом» о транспортировке газа в обход Украины.
МИД Украины во вторник, 28 сентября, вызывает посла Венгрии в Киеве. Об этом сообщил спикер ведомства Олег Николенко, пишет РБК-Украина.
Он подтвердил вызов украинского посла в МИД Венгрии.
"МИД Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести нашу принципиальную позицию", - сообщил Николенко.
Он уточнил, что речь идет о транспортировке газа в обход Украины, которая подрывает национальную безопасность государства и энергетическую безопасность Европы; а также о том, что новое газовое соглашение Венгрии с "Газпромом" наносит серьезный удар украинского-венгерским отношениям.
"Украинская сторона предпримет решительные меры для защиты национальных интересов", - заявил спикер МИД.
Отметим, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт воспринимает реакцию Киева на газовый контракт как "нарушение суверенитета и интересов ее национальной безопасности".
Ранее МИД Украины выразил разочарование решением Венгрии подписать газовый контракт с РФ в обход Украины. Из-за этого Киев решил отменить заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое должно было состояться на днях.