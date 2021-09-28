МИД Украины вызвал посла Венгрии «на ковер» 28.09.2021, 13:56

1,354

Будапешт заключил соглашение с «Газпромом» о транспортировке газа в обход Украины.

МИД Украины во вторник, 28 сентября, вызывает посла Венгрии в Киеве. Об этом сообщил спикер ведомства Олег Николенко, пишет РБК-Украина.

Он подтвердил вызов украинского посла в МИД Венгрии.

"МИД Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести нашу принципиальную позицию", - сообщил Николенко.

Он уточнил, что речь идет о транспортировке газа в обход Украины, которая подрывает национальную безопасность государства и энергетическую безопасность Европы; а также о том, что новое газовое соглашение Венгрии с "Газпромом" наносит серьезный удар украинского-венгерским отношениям.

"Украинская сторона предпримет решительные меры для защиты национальных интересов", - заявил спикер МИД.

Отметим, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт воспринимает реакцию Киева на газовый контракт как "нарушение суверенитета и интересов ее национальной безопасности".

Ранее МИД Украины выразил разочарование решением Венгрии подписать газовый контракт с РФ в обход Украины. Из-за этого Киев решил отменить заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое должно было состояться на днях.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».