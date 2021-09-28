Премьер Грузии отреагировал на планы Саакашвили прилететь в Тбилиси 8 28.09.2021, 14:57

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Михеил Саакашвили

Фото: charter97.org

Накануне грузинский экс-президент опубликовал в социальных сетях два билета на самолет из Киева.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отреагировал на намерения бывшего президента страны Михеила Саакашвили прилететь в Тбилиси накануне местных выборов.

Гарибашвили заявил, что Саакашвили будет арестован, сообщает «Грузия Online».

«Допустим, он прилетел вечером, что должно произойти? Никто на свете не сможет помешать исполнению закона. Те, кто попытаются — попадут в тюрьму. Мы гарантируем это именем закона и государства. Второе, что я хочу сказать, конечно, это то, что Саакашвили осужден, он заслуживает тюрьмы, он совершил непоправимые ошибки и нанес большой ущерб нашей стране, нашему государству», — сказал он.

Накануне Саакашвили опубликовал в социальных сетях два билета на самолет из Киева в Тбилиси. Он собирается прилететь в Грузию 2 октября вместе с матерью Гиули Аласания.

В Грузии против Саакашвили открыты четыре уголовных дела, по двум из них есть приговоры: за превышение служебных полномочий его заочно приговорили к шести годам тюрьмы, за злостное превышение полномочий — к трем годам тюрьмы.

Саакашвили не был в Грузии с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция в 2013 году.

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