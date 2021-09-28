Компания А1 переносит повышение тарифов 1 28.09.2021, 21:16

2,172

Услуги мобильной связи подорожают 1 ноября.

Компания А1 переносит анонсированное ранее повышение тарифов на ряд услуг связи для физических и юридических лиц на другую дату. Изменения вступят в силу с 1 ноября, а не с 1 октября, сообщает пресс-служба сотового оператора.

"В соответствии с договоренностью, достигнутой предприятием А1 с регулятором, анонсированное ранее изменение стоимости некоторых услуг связи для физических и юридических лиц, вступит в силу с 1 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.

С 1 ноября изменятся размеры абонентских плат на тарифных планах для физических и юридических лиц, стоимость вызовов на некоторых тарифах, стоимость интернет-трафика сверх включенного в абонентского плату для юридических лиц, а также стоимость услуг в роуминге и международных вызовов.

Все остальные изменения вступят в силу в соответствии с ранее анонсированным сроком - то есть 1 октября.

Напомним, ранее А1 заявил о повышении тарифов об изменении тарифов а услуги связи для физических и юридических лиц с 1 октября.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».