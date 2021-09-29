В Дании мужчина с металлоискателем нашел около килограмма старинного золота 1 29.09.2021, 10:25

2,464

Внимание исследователей привлекли две находки.

Житель Дании решил впервые воспользоваться металлоискателем и нашел почти килограмм золота времен железного века.

Об этом сообщает Business Insider.

Оле Гинеруп Шиц в декабре 2020 года приобрел металлоискатель, в тот же день он решил его испробовать на территории, принадлежащей его бывшему однокласснику. Через несколько часов поисков, он услышал характерный звук - устройство что-то обнаружило.

Из земли Шиц выкопал кусок погнутого металла (как позже выяснилось, это был медальон), мужчина сначала и не понял, что наткнулся на клад. Он подумал, что нашел крышку от банки консервов, как признался позже.

Датчанин сообщил о своей находке в Музей Вайле. Позже археологи на протяжении полугода исследовали место находки, за это время они нашли почти килограмм старинных артефактов. В земле были медальоны, золотые монеты, браслеты и подвески. Экспертиза показала, что им не менее, чем полторы тысяч лет.

Внимание исследователей привлекли две находки. Медальон, на котором была высечена мужская голова с заплетенными в косу волосами, лошади и руны, одна из которых, вероятно, расшифровывается как «Высокий» - так в скандинавской мифологии обозначали бога богов Одина.

А еще - монета с изображением римского императора Константина, которая свидетельствует о широких торговых связях Рима, расположенного за 2000 километрах от места находки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».