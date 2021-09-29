Как белорусам получить льготу по транспортному налогу 2 29.09.2021, 13:03

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Фото: onliner.by

Появились изменения в Налоговом кодексе.

Начало 2021 года ознаменовали изменения в Налоговый кодекс, которыми был введен так горячо обсуждавшийся автовладельцами транспортный налог, пишет abw.by.

Как быть тем, кто может рассчитывать на освобождение от его уплаты?

Что нового?

28 сентября на сайте Министерства финансов появился проект изменений в Налоговый кодекс. Текст на 186 страниц, но мы сконцентрируем внимание на транспортном налоге.

Для начала напомним, что Налоговый кодекс (особенная часть) помимо самого понятия транспортного налога, способов извещения и уплаты, размеров ставок и прочих важных нюансов содержал в себе статью 307-3, подразумевающую получение льготы по транспортному налогу. От уплаты освобождались:

владельцы машин, в отношении которых не истек срок действия разрешения на допуск к участию в дорожном движении, за выдачу которого была уплачена государственная пошлина,

владельцы транспортных средств, снятых с учета до 1 июля 2021 года,

лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации, по транспортным средствам, не используемым в предпринимательской деятельности.

Что такое трудная жизненная ситуация, какой документ нужно подавать и куда, чтобы данной льготой воспользоваться, в какие сроки он будет рассматриваться применительно к данному виду налога, было не совсем понятно. Теперь же все более-менее встало на свои места.

Что еще за "трудная ситуация"?

Трудная ситуация бывает разной: кто-то работу потерял, чей-то доход не позволяет выполнять налоговые обязательства, а у кого-то близкий человек болен – тут уже не до зарабатывания денег.

Но какие критерии применяются к оценке "трудности" ситуации и кто ее оценивает? Если обратиться к общей части Налогового кодекса, то согласно п.2.28 ст.13 данного документа:

трудная жизненная ситуация – объективное обстоятельство (совокупность обстоятельств), не зависящее от физического лица, которое оно не может преодолеть за счет имеющихся у него возможностей, и влекущее неисполнение налогового обязательства...

"Не зависящее от физического лица" обстоятельство означает, что если работодатель предлагал вам занять иную должность, а вы не согласились и уволились, то это исключительно ваше желание, которое зависит только от вас. То же самое можно говорить и о безработных, когда рынок труда имеет свободные вакансии по специальности безработного, но человек на них не соглашается. Здесь тоже "воля лица".

А вот когда болен близкий человек, о чем мы говорили чуть выше, и автовладелец не имеет возможности работать по причине необходимости постоянного ухода за больным, то это весомый аргумент в пользу освобождения от транспортного налога. Но решать это будет не сам автовладелец.

Кто определяет, трудная ситуация или нет?

Статья 35 НК "Льготы по налогам, сборам (пошлинам)" дополнена п.3-1, согласно которому областные, Минский городской, районные, городские (городов областного подчинения) Советы депутатов либо по их поручению местные исполнительные и распорядительные органы вправе предоставить льготы по налогам, сборам (пошлинам), уплачиваемым в бюджет, отдельным плательщикам – физическим лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Таким образом, главное новшество документа касательно транспортного налога – "соискателям" льгот в точности объяснили, к кому обращаться и сколько будет рассматриваться их заявление. Решение о применении льготы принимает или Совет депутатов, или по его поручению местные исполнительные и распорядительные структуры. Но тут важно понимать, что транспортное средство не должно использоваться для предпринимательской деятельности. Поэтому водитель (владелец) такси такой льготой применительно к своему автомобилю, на котором он работает, воспользоваться не может, как бы сложно в жизни ему ни было.

Как предоставляют льготу?

С заявлением о предоставлении льготы необходимо обращаться в «совет депутатов» по месту жительства плательщика. «Совет» может рассмотреть такое заявление самостоятельно или поручить рассмотрение местным исполнительным и распорядительным органам. Льготы по транспортному налогу предоставляются в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством об административных процедурах (не путать с законодательством об обращениях граждан!).

Частью 2 статьи 12 закона предусмотрено, что для решения о предоставлении льготы либо отказе отводится 15 дней. Больше времени понадобится в том случае, если направлены запросы в другие государственные органы, – тогда не более 1 (одного) месяца, если иные сроки не предусмотрены законодательными актами или постановлениями Совмина.

"Липовать" с целью получения льготы не стоит, так как это, во-первых, основание для отказа в совершении административной процедуры (ст. 25 закона), а во-вторых, такие действия и вовсе могут привести "льготника" в места не столь отдаленные.

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