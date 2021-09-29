Илон Маск заявил о невозможности уничтожения криптовалюты 4 29.09.2021, 18:08

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Глава Tesla посоветовал властям США отказаться от регулирования крипторынка.

Криптовалюту невозможно уничтожить, но правительства могут замедлить ее распространение, заявил глава Tesla Илон Маск в ходе конференции Code Conferene, сообщает CNBC. Миллиардер добавил, что властям США стоит воздержаться от попыток регулирования крипторынка.

Маск положительно оценил роль криптовалюты в потенциальном сокращении «ошибок и задержек» существующих финансовых систем. Однако он подчеркнул, что новый вид активов не является решением всех проблем общества.

«Я бы не назвал себя большим экспертом по криптовалюте. Думаю, в криптовалюте есть определенная ценность, но я бы не назвал ее вторым пришествием Христа», — заключил Маск.

Также Глава Tesla и SpaceX также прокомментировал жесткое регулирование криптоиндустрии в Китае. На прошлой неделе Народный банк Китая ввел полный запрет на проведение криптовалютных транзакций. Использование цифровых активов в стране теперь приравнивается к незаконной финансовой деятельности. Власти КНР заблокировали работу сервисов CoinGecko и CoinMarketCap на территории страны.

По словам Маска, это может быть связано с серьезными проблемами страны с производством электроэнергии. «Частично это может быть связано с нехваткой электроэнергии во многих регионах Китая. Прямо сейчас во многих южных провинциях Китая происходят внезапные отключения электроэнергии, потому что спрос на нее оказался выше, чем ожидалось», — объяснил Маск. Он добавил, что в этом мог сыграть роль майнинг криптовалюты.

По словам миллиардера, проблемой для правительства Китая могла стать децентрализованная природа криптовалют. Маск отметил, что криптовалюта нацелена на уменьшение власти централизованного правительства, что не устраивает китайские власти.

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