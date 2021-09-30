Против тренеров, которые угрожали Тимановской, начали дисциплинарное производство 6 30.09.2021, 12:45

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Фото: Getty Images

На данный момент МОК лишил их аккредитаций.

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) у себя на сайте опубликовал официальный пресс-релиз, в котором констатировал, что совместно с МОК и World Athletics открыл официальное расследование против двух представителей белорусской делегации на Играх в Токио — главного тренера сборной по легкой атлетике Юрия Моисевича и замдиректора РЦОП Артура Шумака, подозреваемых в запугивании и оказании давления на бегунью Кристину Тимановскую, сообщает "Прессбол".

МОК в качестве временной меры лишил аккредитаций Артура Шумака и Юрия Моисевича

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ МОК, ВСЕМИРНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ И AIU

В продолжение инцидента с участием белорусской спортсменки Кристины Тимановской на Олимпийских играх 2020 года в Токио и принятого МОК решения об отмене и лишении аккредитации двух тренеров, господ Артура Шумака и Юрия Моисевича в качестве временной меры, МОК и Всемирная федерация легкой атлетики совместно с AIU договорились продолжить расследование и открыть официальную процедуру в отношении двух вышеупомянутых тренеров.

В этой связи было решено, что координировать процесс будет Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) при полном сотрудничестве и поддержке МОК.

AIU опубликует результаты своего расследования, когда оно будет завершено.

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