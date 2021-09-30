«Виталюр» открыл первый алкомаркет в Минске со странным названием 13 30.09.2021, 15:16

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Раньше на этот рынок вышли две другие крупные торговые сети.

Торговая сеть «Виталюр» запустила новый формат магазинов под названием «Невинный». В них будут продавать алкоголь, а также продукты питания. Первый такой магазин 30 сентября открыли в Минске. Ранее другие крупные торговые сети запустили магазины с алкоголем. Так, «Остров чистоты и вкуса» открыл «Три лося», а «Евроторг» — «Семь пятниц», пишет zerkalo.io.

Первый магазин «Невинный» появился в Минске на проезде Голодеда, 13. Его площадь — 100 «квадратов». Как сообщают в «Виталюре», 60% товаров будет составлять алкогольная продукция, остальное — продукты питания. «Ассортимент продуктов сформирован с учетом обеспечения основными товарными группами для быстрой покупки в формате самообслуживания: молочная продукция, напитки, бакалея (крупы, готовые завтраки, соусы, специи и т.д.), мясоколбасные изделия, снековая группа. Также представлена непродовольственная группа товаров», — уточняют в торговой сети.

Сейчас «Виталюр» импортирует более 300 наименований продукции, в основном это вино.

Напомним, нынешней весной эта торговая сеть запустила формат «мягкий дискаунтер» — магазины с низкими ценами и небольшим ассортиментом.

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