Итальянская забастовка футболистов продолжается 7 5.09.2021, 18:35

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Белорусская сборная проиграла третий матч подряд.

Белорусская футбольная сборная проиграла три матча подряд.

В сегодняшнем матче квалификации чемпионата мира-2022 с Уэльсом белорусы к концу первого тайма вели 2:1, но в итоге не смогли удержать даже ничью — пропустили решающий гол на последней минуте. Финальный счет — 2:3.

У валлийцев хет-трик оформил звездный нападающий Гарет Бейл.

Отметим, что недавно Таракан проводил встречу с руководителями Белорусской футбольной федерации.

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