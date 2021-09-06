Футбольный матч Бразилия — Аргентина прерван из-за COVID-19 1 6.09.2021, 10:13

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Фото: Reuters

Грандиозный скандал в Сан-Паулу.

Отборочный матч Кубка мира по футболу между сборными Аргентины и Бразилии был сорван после того, как аргентинские футболисты в полном составе ушли в подтрибунное помещение. Причиной стали попытки полиции задержать трех футболистов Аргентины, которым за несколько часов до матча было предписано оставаться на самоизоляции по коронавирусу, сообщает Reuters.

Встреча на стадионе «Арена Коринтианс» в бразильском Сан-Паулу продлилась семь минут. При попытке задержания полиция вышла на футбольное поле. Карантин нарушили Дамиан Мартинес, Кристиан Ромеро, Джовани Ло Чельсо и Эмилиано Буэндия играющие в Английской Премьер-лиге. Трое первых были в стартовом составе сборной Аргентины.

По эпидемиологическим правилам, прибывающие в Бразилию должны оставаться на карантине 14 дней, если за две недели до этого или раньше она были в Великобритании. Перед матчем бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) предупредило о мерах против аргентинских футболистов. «Anvisa расценивает ситуацию как серьезный риск здоровью попросило местные службы здравоохранения обеспечить немедленный карантин игроков, которым запрещено участвовать в каких-либо действиях и оставаться на территории Бразилии»,— указано в сообщении на сайте регулятора.

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