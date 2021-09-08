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Латвия и Польша развернули на границе 218 мигрантов

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  • 8.09.2021, 19:05
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Латвия и Польша развернули на границе 218 мигрантов

Соседи Беларуси не пропускают на свою территорию завезенных режимом Лукашенко мигрантов.

За вчерашний день польские пограничники зафиксировали 191 попытку незаконного пересечения границы, сообщает погранслужба Польши. Было задержано 36 мигрантов: 18 человек из Ирака, трое — из Ирана, столько же из Таджикистана и 12 человек, личность которых выясняется.

В Латвии за вторник было предотвращено 27 попыток незаконного пересечения границы. С 10 августа литвийские пограничники развернули на белорусско-латвийской границе 1005 человек. Задержанных за незаконное пересечение государственной границы в минувшие сутки нет, сообщает пограничная служба Латвии.

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