Латвия и Польша развернули на границе 218 мигрантов 4 8.09.2021, 19:05

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Соседи Беларуси не пропускают на свою территорию завезенных режимом Лукашенко мигрантов.

За вчерашний день польские пограничники зафиксировали 191 попытку незаконного пересечения границы, сообщает погранслужба Польши. Было задержано 36 мигрантов: 18 человек из Ирака, трое — из Ирана, столько же из Таджикистана и 12 человек, личность которых выясняется.

В Латвии за вторник было предотвращено 27 попыток незаконного пересечения границы. С 10 августа литвийские пограничники развернули на белорусско-латвийской границе 1005 человек. Задержанных за незаконное пересечение государственной границы в минувшие сутки нет, сообщает пограничная служба Латвии.

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