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В России уничтожили почти четыре тонны ввезенных из Беларуси томатов

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  • 8.09.2021, 19:47
  • 2,546
В России уничтожили почти четыре тонны ввезенных из Беларуси томатов
Фото: tut.by

Происхождение помидоров нельзя было установить документально.

7 сентября в Смоленской области уничтожили 3,9 тонны томатов, которые ввезли в Россию из Беларуси.

Сотрудники МВД задержали автомобиль с помидорами в Смоленской области и передали его сотрудникам Россельхознадзора, которые установили, что груз перевозится без сопроводительных документов в объезд официальных фитосанитарных постов.

Так как происхождение помидоров нельзя было установить документально, было принято решение об их уничтожении. Перевозчика, гражданина Беларуси, привлекли к административной ответственности, сообщает Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

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