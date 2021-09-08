В России уничтожили почти четыре тонны ввезенных из Беларуси томатов

В России уничтожили почти четыре тонны ввезенных из Беларуси томатов4
- 8.09.2021, 19:47
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Происхождение помидоров нельзя было установить документально.
7 сентября в Смоленской области уничтожили 3,9 тонны томатов, которые ввезли в Россию из Беларуси.
Сотрудники МВД задержали автомобиль с помидорами в Смоленской области и передали его сотрудникам Россельхознадзора, которые установили, что груз перевозится без сопроводительных документов в объезд официальных фитосанитарных постов.
Так как происхождение помидоров нельзя было установить документально, было принято решение об их уничтожении. Перевозчика, гражданина Беларуси, привлекли к административной ответственности, сообщает Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.