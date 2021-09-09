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В Австрии электромобили и «гибриды» впервые составили большинство среди новых авто

  • 9.09.2021, 19:08
В Австрии электромобили и «гибриды» впервые составили большинство среди новых авто

Страна постепенно отказывается от авто на бензине и дизеле.

В августе 2021 доля новых зарегистрированных в Австрии электромобилей и "гибридных" автомобилей впервые оказалась большей, чем отдельно взятых автомобилей на бензине и дизельном топливе.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA, об этом свидетельствуют данные статистического ведомства, опубликованные 9 сентября.

Общая доля электромобилей и гибридов среди зарегистрированных транспортных средств составила 42,2%. Автомобили, использующие в качестве топлива бензин, составили 35,1% и автомобили на дизеле - 22,7%.

Доля новых транспортных средств на альтернативных источниках за последний год выросла более чем вдвое.

Кроме того, наблюдается тенденция к снижению количества новых автовладельцев. В августе 2021 года число зарегистрированных автомобилей оказалось на 15% меньше, чем в августе 2020 года.

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