Франция проводила в последний путь Жан-Поля Бельмондо
- 9.09.2021, 21:14
- 2,654
Дань уважения актеру отдали президент Франции, члены правительства, коллеги, политики и общественные деятели.
Национальная церемония прощания с Жан-Полем Бельмондо была организована на государственном уровне. Дань уважения актеру отдали президент Эмманюэль Макрон, члены правительства, коллеги, политики и общественные деятели.
На прощании присутствовали шесть внуков Бельмондо. Один из них, 27-летний актер Виктор Бельмондо, выступил от имени семьи, передает РБК.
«Спасибо, что подарил нам столько радости, — сказал он. — Верю, что ты улыбаешься сейчас, как делал это всегда. Солнце не гаснет. Мы думаем о тебе, мы тебя любим».
Бельмондо умер 6 сентября, ему было 88 лет.