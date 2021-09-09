Франция проводила в последний путь Жан-Поля Бельмондо 9.09.2021, 21:14

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Дань уважения актеру отдали президент Франции, члены правительства, коллеги, политики и общественные деятели.

Национальная церемония прощания с Жан-Полем Бельмондо была организована на государственном уровне. Дань уважения актеру отдали президент Эмманюэль Макрон, члены правительства, коллеги, политики и общественные деятели.

На прощании присутствовали шесть внуков Бельмондо. Один из них, 27-летний актер Виктор Бельмондо, выступил от имени семьи, передает РБК.

«Спасибо, что подарил нам столько радости, — сказал он. — Верю, что ты улыбаешься сейчас, как делал это всегда. Солнце не гаснет. Мы думаем о тебе, мы тебя любим».

Бельмондо умер 6 сентября, ему было 88 лет.

фото: reuters

фото: reuters

фото: reuters

фото: reuters

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