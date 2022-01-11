В США впервые успешно пересадили человеку сердце свиньи 9 11.01.2022, 10:36

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Фото: University of Maryland School of Medicine

Спасенным пациентом стал 57-летний мужчина.

В США провели трансплантацию человеку свиного сердца

Пациенту с неизлечимой болезнью сердца была проведена трансплантация генетически модифицированного сердца свиньи.

В США, в медицинском центре университета штата Мэриленд, впервые провели успешную операцию по пересадке сердца генетически модифицированной свиньи человеку. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Отмечается, что спасенным пациентом стал Дэвид Беннетт, у которого диагностировали неизлечимую болезнь сердца. До этого мужчине отказали в операции по трансплантации в нескольких медцентрах, и экспериментальная процедура была его последним шансом.

"В результате первой в своем роде операции 57-летнему пациенту с неизлечимой болезнью сердца была успешна проведена трансплантация генетически модифицированного сердца свиньи, три дня спустя мужчина по-прежнему чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении.

Как указано, в ближайшие несколько недель Беннетт будет находиться под пристальным наблюдением врачей. Последние же настроены оптимистично и заявляют, что в будущем такие операции - ксенотрансплантация - позволят решить проблему нехватки донорских органов.

Фото: University of Maryland School of Medicine

По данным издания, на сегодня в США около 110 тысяч человек находятся в очереди на пересадку органов, из них примерно шесть тысяч пациентов ежегодно умирают, не дождавшись операции.

Ксенотрансплантация может стать решением этой проблемы, однако такая процедура несет ряд рисков, среди которых отторжение пересаженной ткани с вероятным смертельным исходом для пациента.

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