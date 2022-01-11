Медики назвали последствия «омикрона», которые могут остаться на всю жизнь 11.01.2022, 10:59

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Вирус размножается вместо легких в бронхах.

Появляется все больше доказательств того, что штамм коронавируса «омикрон» вызывает более легкое течение болезни, потому что вирус размножается вместо легких в бронхах. Это и хорошая новость, и плохая. Вот почему.

Хорошо, потому что это может означать меньше тяжелых и смертельных случаев пневмонии, пишет abczdrowie.pl. А плохо, потому что для части непривитых больных заражение «омикроном» может закончиться пожизненным осложнением.

Ложное ощущение безопасности

Хотя информация о более легком течении инфекций со штаммом «омикрон» дала многим надежду на окончание пандемии, ученые сдерживают эмоции. Польский врач Павел Гжесевски — иммунолог, педиатр и эксперт подчеркивает, что сейчас нет оснований полагать, что «омикрон» вызовет меньше осложнений.

«На самом деле, проведенные до сих пор исследования показывают, что «омикрон» медленнее размножается в легких. Таким образом, можно рассчитывать на меньшее количество пациентов с тяжелой пневмонией в больницах. Однако «омикрон» сохранил все остальные характеристики коронавируса и может поражать другие органы», — сказал он.

Исследования также показывают, что новый штамм чаще размножается в дыхательных путях и поражает бронхи.

Врач считает, что в будущем может вызвать большое количество хронических бронхитов или астматических заболеваний.

«След на всю жизнь»

Доктор медицины Катажина Гурская из отделения и клиники внутренних болезней, пульмонологии и аллергологии Варшавского медицинского университета отметила, что осложнения после вирусных заболеваний, такие как гиперреактивность бронхов и астма , не новы для медицины.

«У людей с соответствующей предрасположенностью их может вызвать даже грипп. Поэтому можно предположить, что следующие варианты коронавируса будут мягче воздействовать на легкие, но у некоторых людей они вызовут так называемые бронхиальную гиперреактивность и астму», — добавила она.

Постинфекционная гиперреактивность возникает при повреждении вирусом эпителия дыхательных путей и бронхов. Как следствие, нервные окончания обнажаются и начинают реагировать на любой раздражитель сужением бронхов, что приводит к приступам кашля.

По словам доктора, эти повреждения могут вызвать сильный кашель, одышку, свистящее дыхание во время физической нагрузки или выхода на холодный воздух.

Чаще всего бронхиальная гиперреактивность исчезает через несколько недель. Однако у некоторых людей заражение «омикроном» может оставить «след» на всю жизнь, поскольку гиперреактивность бронхов может прогрессировать до астмы.

«Если разовьется астма, мы должны учитывать, что это будет болезнь на всю жизнь», —предупредила Гурская.

У вакцинированных риск меньше

Доктор объясняет, что наука до сих пор не знает, почему вирусные инфекции могут вызывать у некоторых людей такие серьезные осложнения.

«Предрасположенность к развитию бронхиальной гиперреактивности и астмы недостаточно изучена. Мы знаем, что они не являются наследованием. Наверное, главный фактор — это генетические детерминанты», — отметила Гурская.

Также неизвестно, насколько большая группа людей может подвергаться риску осложнений. Врачи, однако, обеспокоены тем, что при высокой контагиозности, как в случае с вариантом «омикрона», больных может быть много.

Однако риск осложнений возникает только в случае людей, перенесших полномасштабную форму COVID-19 — с кашлем и одышкой. Это означает, что люди, которые полностью вакцинированы против COVID-19, подвергаются гораздо меньшему риску.

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