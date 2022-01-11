Какую колбасу можно употреблять в пищу, а какую нежелательно? 11.01.2022, 14:31

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Комментарии специалистов.

Эксперты пояснили, чем чревато частое употребление колбасного продукта, а также какую колбасу можно употреблять в пищу, а какую нежелательно, пишет intex-press.by.

Колбаса относится к ультрапереработанной пище, а если она «нашпигована» всевозможными опасными добавками, то частое употребление такого продукта может сделать из самого здорового человека постоянного клиента разных клиник, — рассказали узкие специалисты гигиенист-эпидемиолог Николай Дубинин и гастроэнтеролог-гепатолог Ольга Аришева.

По мнению специалистов, колбасы и сосиски нельзя считать равноценной заменой белковой составляющей рациона, хотя в них содержится мясо. Также любой колбасный продукт содержит в составе большое количество жира.

Как отметил гигиенист-эпидемиолог Николай Дубинин, среднее содержание жира в вареной колбасе может быть 20-23%, а в копченой – до 50%. Что удивительно, даже диетическая колбаса имеет 13% жира. «Отмечу, что жир в докторской колбасе (22 грамма в 100 граммах продукта) «замаскирован» сильнейшим измельчением фарша (мяса и жира) до практически желеобразной консистенции», – предупредил доктор.

Эксперты согласны с тем, что полезной колбасы нет. Проблема в том, что в современном мясном продукте много соли, желатина, крахмала, усилителей вкуса и всевозможных красителей. Также в составе всегда есть нитраты, которые при частом употреблении могут вызвать раковые заболевания. Иногда мясной белок производители подменяют соей, а мясо – измельченными хрящами и субпродуктами.

Впрочем, специалисты все-таки выделили самую вредную и самую безопасную колбасу. Речь идет не о производителях, а о типах мясных продуктов. Так, по их мнению, «самая безопасная – вареная колбаса, а самая вредная – полукопченая».

«Это из-за способа приготовления: ее сначала варят, потом жарят, а затем коптят, ни о какой пользе речь не идет, а вот количество канцерогенов увеличивается из-за копчения», – пояснила кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог-гепатолог больницы им. Виноградова Ольга Аришева.

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