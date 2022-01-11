«Рух» подсанкционного бизнесмена Зайцева покинули основные футболисты 11.01.2022, 21:01

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фото: rukh.by

«Кошелек режима» резко сокращает расходы на спорт.

«Рух» 11 января попрощался с игроками сборной Беларуси Павлом Савицким и Денисом Лаптевым. Интерес к футболистам уже проявило московское «Торпедо».

Брестскую команду покинула целая обойма игроков – одиннадцать спортсменов. При этом никто из них не планирует выступать в чемпионате Беларуси. Здесь просто нет денег, за которые эти футболисты согласны выходить на поле, пишет «Белсат».

Из «Руха» уходят легионеры и дорогие белорусские футболисты, для них нет значения, в форме какого клуба играть: главное, чтобы платили. С деньгами у владельца клуба, бизнесмена Александра Зайцева в последнее время были проблемы.

Еще прошлой зимой состав «Руха» стоил около 7 миллионов евро. Теперь же «кошелек режима», как называют Зайцева, делает ставку на молодежь, которой можно много не платить. Он резко сокращает расходы на спорт, при этом заявляет, что санкции на него никак не влияют. Если в прошлом сезоне «Рух» готовился к сезону в Турции, отработав там два сбора, то сейчас едет в Пинск.

Кто еще покинул клуб и куда поехал?

Камерунский защитник Габи Кики и полузащитник из Либерии Давид Тве переехали в чемпионат Израиля, украинец с белорусским видом на жительство Александр Нойок выбрал Кипр. Молодой белорус Артем Концевой стал игроком чешского «Баника», а защитник Кирилл Печенин поехал в российский «Оренбург». Ищут новую работу бывшие защитники «Руха» Рахманов, Хлопоцкий и бразилец Уильям, как и еще один легионер – албанец Бакай.

Это общая тенденция

По разным причинам белорусский чемпионат покидают как белорусские, так и зарубежные футболисты. На сегодняшний день более 50 игроков покинули нашу страну. И пока не видно желающих заменить их.

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