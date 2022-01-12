Белорусским футбольным клубам запретили проводить сборы за рубежом 5 12.01.2022, 18:17

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Только минскому «Динамо» разрешили выехать в Сочи, но там плохая погода.

Как сообщает football.by, министерство спорта не выдает разрешение на зарубежные сборы белорусским клубам, в частности, «Шахтеру», БАТЭ, минскому «Динамо» и «Торпедо-БелАЗ».

Не помогает в разрешении вопроса и тот факт, что на сборы некоторые клубы собирались потратить не бюджетные средства. Так, «Торпедо-БелАЗ» собиралось провести сборы в Турции, используя «иные источники дохода». Тем не менее, разрешение из Минспорта получено не было.

Аналогичная ситуация и с чемпионом прошлого сезона – солигорским «Шахтером», который заработал в еврокубках порядка полумиллиона евро. Сообщается, что «горняки» в Турции планировали провести товарищеские матчи с донецким «Шахтером», киевским «Динамо», московским «Спартаком» и еще рядом статусных команд, которые под вопросом из-за позиции министерства.

Такая же ситуация сложилась и у минского «Динамо» с БАТЭ. При этом столичный клуб получил разрешение на сборы в российском Сочи, однако там не лучшие погодные условия и мало соперников подходящего уровня для спаррингов.

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