Владислав Колячонок дебютировал в НХЛ 13.01.2022, 10:06

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Владислав Колячонок

Он стал 14-м белорусом, который сыграл в сильнейшей лиге мира.

20-летний белорусский защитник Владислав Колячонок провел свой первый матч в составе «Аризоны». Это случилось в ночь на четверг по белорусскому времени, передает zerkalo.io.

Команда минчанина победила «Торонто» — 2:1. Наш защитник провел на льду 12 минут, выходя на площадку в третьей паре. Владислав заработал показатель полезности +1 и совершил 7 (!) силовых приемов. Таким образом, Колячонок стал 14-м белорусом, который дебютировал в НХЛ.

Владислав начинал нынешний сезон в АХЛ. За 19 матчей в составе клуба «Туксон» он набрал 6 (2+4) очков, 2 минуты штрафа и 0 по системе «+/-».

The future is bright! 👏



Congrats on your first @NHL game, Vladislav Kolyachonok. pic.twitter.com/DauRALZZ8M — Arizona Coyotes (@ArizonaCoyotes) January 13, 2022

Колячонок был задрафтован «Флоридой» во втором раунде в 2019 году под общим 52-м номером. Летом прошлого года был обменян в «Аризону».

В нынешнем регулярном чемпионате «койоты» идут на последнем месте в своем дивизионе и конференции. У них всего 19 очков после 34 игр.

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