«Главная крыса начала хрипеть во время выступления»6
- 13.01.2022, 14:36
- 12,066
Минские районы вышли на акции протеста.
Жители минской Чижовки и Зеленого Луга провели акции протеста, сообщает «Наша хваля».
«Главная крыса начала хрипеть во время выступления. Чижовка знает, почему!», - заявили активисты.
А жители Зеленого Луга предложили:
«Вместо вопроса о Конституции поставить на референдуме другой вопрос:
если пациент все же доживет до суда, то где его лучше судить? В Гааге или в Минске?Наша возьме!».