«Главная крыса начала хрипеть во время выступления» 6 13.01.2022, 14:36

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Минские районы вышли на акции протеста.

Жители минской Чижовки и Зеленого Луга провели акции протеста, сообщает «Наша хваля».

«Главная крыса начала хрипеть во время выступления. Чижовка знает, почему!», - заявили активисты.

А жители Зеленого Луга предложили:

«Вместо вопроса о Конституции поставить на референдуме другой вопрос:

если пациент все же доживет до суда, то где его лучше судить? В Гааге или в Минске?Наша возьме!».

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