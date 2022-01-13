В Казахстане в больницу попал дальнобойщик из Беларуси 13.01.2022, 19:48

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Михаил Курганов

Он почти ничего не помнит.

«В областную больницу города Кызылорда, Казахстан, в отделение нейрохирургии из реанимации поступил молодой человек. Он ничего не помнит, кроме того, что из Беларуси, город Орша, Михаил Курганов. Дальнобойщик», — появился пост в соцсетях. Написать его свою племянницу-россиянку попросил сосед по палате Михаила, местный житель Бахытжан. Так на девушку вышли волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел», которые нашли родственников Михаила. Блог «Отражение» рассказывает эту историю, мы перепечатываем этот текст.

Михаил Курганов — дальнобойщик из Орши — уехал в рейс, вез через Казахстан груз и оказался в одной из местных больниц, а по какой причине, не помнит: проснулся в отделении без документов, телефона и воспоминаний, что случилось. Михаилу повезло с соседом по палате — Бахытжаном, местным жителем. Мужчину перевели к нему в палату, потому что он знает русский язык, рассказывает его сестра Наргиз.

— Я позвонила брату, а он говорит, завотделением попросила перейти в другую палату — говорит: «Там какой-то парень русскоязычный, ты ложись к нему, он тяжелый, может вспомнит что-то и будет говорить». Его у нас уже прозвали найденышем. Я посмотрела на этого парня — вроде нормальный. Врач сказал, что у него тяжелая глубокая травма головы. Разместила пост, попросила своих родственников в России написать о нем. Сегодня мы уже подробности узнали: его скорая помощь подобрала, ночью привезли его документы. Это же чудо такое: он попал к нам в такую заваруху, тут у нас в республике вы слышали, что происходит? И он сохранил жизнь, и документы, и карточку — все подобрали и сохранили! Он попал в руки к известному нейрохирургу в Казахстане — к нему со всей страны люди попасть не могут, — рассказала Наргиз.

Ее брат очень переживает за соседа по палате. Мужчина не знает, когда точно белорус попал в больницу. Так Бахытжан описал первую встречу с ним:

— Утром прихожу — он в одной медицинской пижаме, что дали. Я на него посмотрел — лежит, слезы текут, говорит: не знаю, что, как, где. Он возрастом почти ровесник моему сыну. В свете последних событий, что у нас тут творятся в Казахстане, — кто знает, в какую ситуацию попал он? И он оказался в такой больнице — простому смертному это очень сложно сделать, понимаете? Как уже медсестры скорой помощи рассказали, если бы он был в состоянии алкогольного опьянения, его бы в наркодиспансер отвезли. Но как-то его сюда положили, в реанимацию, потом в палату перевели, бесплатно лечат.

Казахская семья готова забрать Михаила к себе, если его выпишут раньше, чем у него появится возможность уехать домой. Но Наргиз переживает, чтобы у «найденыша» было все в порядке со здоровьем.

— Я как ни зайду — он все время подключен к каким-то аппаратам. Сегодня он ожил, стал разговаривать. Брат говорит, что стал вспоминать моменты из жизни, а до этого он ничего не знал! Если бы на него кто-то напал, у него не сохранились бы ни документы, ни карточка, я так думаю. И машину отогнали в сохранное место, — начинает рассуждать о возможных причинах случившегося собеседница.

С родственниками благодаря белорусским поисковикам связь нашли быстро, к тому же, Наргиз оставила номера телефонов для связи — свой и брата. Вчера на них звонили с работы Михаила и еще одна женщина, как поняла Наргиз, — жена белоруса.

Позже к белорусу приходили друзья — они и принесли документы и телефон, так он смог связаться с родными сам. В целом он помнит свою жизнь, но вот что случилось в дороге полностью пропало из памяти.

— Произошло что? Потерял сознание. Может кто ударил. Я не помню. Проснулся без сознания, в шприцах, уколах. Если честно, испугался. Подумал: может авария сильная, еще что. Страшно не было — что уже сделать, если что-то случилось? — описывает Михаил, как пришел в себя. — Мы ехали в Казахстан, по-моему, из России. Вот до начала рейса своего я не помню ничего, как отрезало! Разве такое бывает? Новый год помню, как дома сидел, как в рейс поехал — тоже помню, родителей я как-то вспомнил, к радости, а больше ничего.

Михаил говорит, что с его машиной все в порядке, благодарит врачей за то, что заботятся о нем и помогают бесплатно. Сам он, рассказывает, родился в России, в Оленегорске, сейчас ему 35 лет и последние 13 из них живет в Орше, получил белорусский паспорт.

— У меня бабушка и дед тут жили, тетя тоже в Орше живет. Я маму недавно перевез, сейчас у жены живем.

Мама Михаила, Татьяна, рассказала, что из-за ситуации с протестами в Казахстане с сыном не было связи 5 дней, все это время, по ее словам, его машина стояла на стоянке. Когда появился интернет, он позвонил домой и сказал, что продолжит маршрут.

— По голосу все было нормально. Когда [им] разрешили ехать — [они] поехали. И все. Он не помнит, что было дальше, даже не помнит, что стояли, — описывает женщина последний разговор с сыном до того, как узнала, что он попал в беду в рейсе. — Потом мужчина, этот казах, позвонил из больницы, очень хороший человек. Он сказал, что его то ли нашли около дороги у машины, то ли что. Он плохо говорит на русском, я не все поняла. Да и что я могла там слушать? У нас с его женой сразу истерика, мы испугались! Я даже не могу предположить, что могло произойти. Может, плохо стало, может, остановили.

Бахытжан рассказывает, что за белоруса переживает вся больница города Кызылорда, «вплоть до санитарки».

— Человек живой остался, за 3 тысячи километров от дома, без копейки денег, документов. Представляете, просыпаетесь — и даже белья своего нет. Что думать, каково состояние? Хоть на минуту себя на его место поставьте. Тут все и едой делятся, и кружкой-ложкой, медсестры очень хорошие.

Михаил говорит, что чувствует себя лучше, мечтает вернуться домой — там его ждут мама, жена и 12-летняя дочь от первого брака. Переживает, как бы после этого случая его не уволили с работы.

— Да уже более-менее, небольшая слабость, а так все хорошо. Отхожу, кушаю потихоньку, потом друзья должны на обратном пути приехать забрать меня, ну и поедем домой.

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