Путин снова оконфузился с именем президента Казахстана 3 13.01.2022, 20:02

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Видеофакт.

Президент РФ Владимир Путин называет себя верным союзником Касым-Жомарта Токаева. Однако российский президент уже второй раз оконфузился и не смог правильно произнести имя коллеги.

Глава Кремля рассказал о работе российских «миротворцев» в Казахстане. Происходило это в эфире одной из российских программ.

– Миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане, нашего близкого партнера, союзника. Это оценка самого президента Казахстана, – сказал Путин.

Однако назвать имя этого президента политик так и не смог. Он тихонько пробормотал что-то, будто ученик, пытающийся отгадать правильный ответ. А потом добавил: «Камилиечива».

Это не первый такой фейл президента России. Несколько дней назад, на заседании Организации договора о коллективной безопасности, Путин таки решился вслух произнести имя Токаева, однако допустил ошибку. Глава Кремля назвал своего казахского коллегу «Кемелом Жомартовичем Токаевым».

Кстати, на заседании присутствовал и сам Токаев. Глава Казахстана сделал вид, что не заметил, что его имя перепутали.

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