«Белсат»: В Солигорске умер заключенный ИВС 1 13.01.2022, 21:23

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Из изолятора его доставили в больницу без сознания с тяжелой черепно-мозговой травмой.

Как сообщают читатели «Белсата», в Солигорске умер мужчина, которого доставили из местного изолятора временного содержания.

Отмечается, что мужчину 1981 года рождения с тяжелой черепно-мозговой травмой без сознания, в коме доставили в больницу 7 января.

«Несмотря на все усилия медработников, жизнь человека спасти не удалось», – говорится в сообщении.

11 января он умер.

Никаких других подтверждений или опровержений этой информации пока нет.

Напомним, что в новогоднюю ночь в Речице погиб Дмитрий Усхопов, которого задержали милиционеры.

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