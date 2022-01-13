«Белсат»: В Солигорске умер заключенный ИВС

«Белсат»: В Солигорске умер заключенный ИВС1
- 13.01.2022, 21:23
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Из изолятора его доставили в больницу без сознания с тяжелой черепно-мозговой травмой.
Как сообщают читатели «Белсата», в Солигорске умер мужчина, которого доставили из местного изолятора временного содержания.
Отмечается, что мужчину 1981 года рождения с тяжелой черепно-мозговой травмой без сознания, в коме доставили в больницу 7 января.
«Несмотря на все усилия медработников, жизнь человека спасти не удалось», – говорится в сообщении.
11 января он умер.
Никаких других подтверждений или опровержений этой информации пока нет.
Напомним, что в новогоднюю ночь в Речице погиб Дмитрий Усхопов, которого задержали милиционеры.