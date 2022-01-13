Житель Шарковщины отсудил у режима $6 тысяч 3 13.01.2022, 22:16

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Он полтора года провел за решеткой.

Житель Шарковщины, который 16 месяцев провел в СИЗО и ИВС, а потом оказался невиновен, отсудил у государства более шести тысяч долларов. Информация об этом появилась на Национальном правовом портале, передает zerkalo.io.

Мужчину обвиняли по ч.1 ст. 139 УК (Убийство). Он был задержан и 16 месяцев провел в ИВС и СИЗО. Однако позже за недоказанностью его участия в совершении преступления суд Шарковщинского района мужчину оправдал. Верховный суд поддержал данное решение.

«Судом Г. района вынесено постановление о признании за ним (мужчиной. — Прим. Ред.) права на возмещение морального и имущественного вреда, причиненного ему незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс», — сказано в документе, опубликованном на Национальном правовом портале.

На момент задержания мужчина имел постоянное место работы, куда, к слову, после оправдательного приговора и вернулся. Однако его вынужденный прогул составил 503 дня. Человек посчитал, сколько он недополучил за это время, прибавил к этому деньги, которые за 16 месяцев потратил на адвоката, и решил их вернуть.

Свои денежные потери он рассчитал так: на момент задержания его средний заработок составлял 14,74 рублей в день. За 503 дня получается более 7,4 тысячи рублей. С учетом индексации данная сумма на день подачи заявления составляла свыше 9,4 тысячи рублей.

Сюда же он прибавил затраты на адвоката. Это еще 6520 рублей. Сложив первую и вторую сумму, житель Шарковщины направился в суд. Ответчиком по делу выступило Министерство финансов.

Во время процесса защитник истца внес в расчеты своего клиента уточнения. По его подсчетам, имущественный вред истца составил более 6,8 тысячи рублей, а затраты на юридическую помощь (с учетом индексации) более 8,5 тысячи рублей. В общей сложности получилось более 15,4 тысячи рублей.

Суд Шарковщинского района согласился с адвокатом и принял решение взыскать с казны в пользу истца сумму в 15,4 тысячи рублей. Кроме того, государство должно возместить ему расходы по оплате юридической помощи. А это еще 650 рублей. В итоге человеку, который просидел в за решеткой 16 месяцев и оказался невиновен, должны заплатить чуть более 16 тысяч рублей.

Данное решение могло быть обжаловано в Витебском областном суде. Было ли это сделало, пока не известно.

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