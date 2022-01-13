Украинский спутник «Сич-2-30» вышел на связь после запуска 1 13.01.2022, 23:31

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На орбиту спутник вывела ракета-носитель компании Илона Маска.

Сегодня состоялся запуск украинского спутника «Сич-2-30». Аппарат уже вышел на связь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Государственного космического агентства Украины Владимира Тафтая.

Как отмечает Тафтай, был проведен первый сеанс связи с украинским спутником.

«Сигнал устойчивый. Всех поздравляю!»,- отметил председатель Госкосмоса Украины.

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