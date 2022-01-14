Сплошные хрипы 4 Ирина Халип

14.01.2022, 8:40

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ИРИНА ХАЛИП

Не играйте на поле Лукашенко.

«Архип осип, а Осип охрип», - помните старую скороговорку? Лукашенко во время вручения премий за духовное то ли возрождение, то ли деградацию – установить это точно не представляется возможным ввиду полной невнятности премии, - был Архипом и Осипом в одном лице. И уже несколько дней вся страна обсуждает: он сейчас болен коронавирусом, на что прозрачно намекал в своей речи, или все-таки болен чем-то другим, а намеки на ковид – обычная демагогия?

И это действительно важная тема. Потому что если Лукашенко действительно явился больным в большой зал, где в каждом ряду сидят десятки людей, - он осознанно пришел их заражать и вообще смертельно опасен. Поэтому каждый, кто присутствовал в том зале (хотя не представляю, кто туда мог прийти по доброй воле – наверняка чиновниками и трудящимися по разнарядке ряды заполняли), обязан как минимум сдать ПЦР и уйти на самоизоляцию. Насчет максимума не говорю – это и так все знают. В любом случае, болезнь Лукашенко, разгуливающего по присутственным местам и собирающего по разнарядке толпы людей на пути следования, - это опасность для всех, и об этом нужно не просто говорить, а кричать. Сам-то он или не услышит, или не поймет, но, может быть, хотя бы те, кого сгоняли изображать народные массы, что-то поймут и уйдут на карантин. Так что обсуждать болезнь Лукашенко необходимо. А вот все остальное – ни в коем случае. Потому что он именно этого добивается – всенародного обсуждения остального.

Вся государственная пропаганда сейчас занята созданием иллюзии общественной дискуссии по поводу очередного перекраивания Конституции. Мы-то с вами знаем, что при диктатуре нет ни законов, ни Конституции, ни прав человека, ни выборов. А когда ничего нет, то и обсуждать нечего. Если предмет дискуссии отсутствует, то и самой дискуссии по определению быть не может. Поэтому пропаганда активно занята созданием постановочных кадров. «Поправки к Конституции» якобы обсуждают в трудовых коллективах. В разнообразных «совбелиях» публикуют фотографии: вот воспитательницы детского сада сидят на детских стульчиках и изображают обсуждение. А вот школьные учителя на скамейках в спортзале. Доярки в коровнике, врачи в ординаторской, дворники с метлами во дворе – все будто бы обсуждают. Но на то и пропаганда. И с трудящимися массами тоже все ясно: не пойдешь в цех или спортзал для позирования государственному фотокорреспонденту - не получишь премию, а то и контракт не продлят. Но зачем тем же самым занимаются всерьез независимые журналисты, политологи, политики – никак в толк не возьму.

Они почему-то по доброй воле присоединяются к массовке на пропагандистских фотографиях и с завидным упорством обсасывают «поправки к Конституции». Всерьез обсуждают, насколько эти «поправки» смогут ограничить власть одного человека. Дискутируют о будущей роли ВНС. Наполняют информационное поле таким спамом, что за ним уже не видно ни политзаключенных, ни бедности, ни пандемии. И это не единственный случай. В последние полтора года слишком часто складывается ситуация, когда вполне достойные люди с критическим мышлением начинают отчаянно «зеркалить» лукашенковскую повестку. Отвечают на его монологи своими. Создают такие же бессмысленные виртуальные конструкции, как ВНС. Возражают Лукашенко с таким пылом, будто считают его по-прежнему своим начальником. Просто начальнику нынче принято возражать и смело спорить с ним – такой нынче тренд. На этом фоне он сам начинает казаться и себе, и окружающим субъектом мировой политики, уважаемым человеком, к которому все прислушиваются, ньюсмейкером и, главное, настоящим руководителем.

Да хватит уже, господа. Это двусторонний процесс – чем более весомыми делаете вы его слова, тем ничтожнее выглядят ваши. Чем больше смысла вы придаете его играм в большую политику, тем более бессмысленными кажутся ваши, пусть даже самые искренние, попытки изменить ситуацию. Чем больше внимания вы уделяете его инстинктивным телодвижениям, тем менее важными кажутся многим проблемы политзаключенных. Не играйте на его поле.

Единственное, о чем действительно нужно громко и много говорить в отношении Лукашенко, - это его болезнь. И не только ковид, разумеется.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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