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Белорус Шарангович забросил в четвертом матче НХЛ подряд

  • 14.01.2022, 9:37
Белорус Шарангович забросил в четвертом матче НХЛ подряд
Егор Шарангович

На этот раз форвард поразил ворота «Айлендерс».

Белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович продолжил голевую серию, которая составляет уже четыре поединка. На сей раз форвард поразил ворота «Айлендерс», сообщает zerkalo.io.

Белорус открыл счет в середине первого периода, застав врасплох вратаря несильным кистевым броском. Но «Нью-Джерси», за который выступает Шарангович, проиграл — 2:3. «Дьяволы» идут в своем дивизионе предпоследними — 33 очка после 37 матчей. Ниже только «Айлендерс».

Егор провел на льду 17 минут 42 секунды. В его активе три броска, в пассиве — показатель полезности -1. Всего в этом сезоне у Шаранговича 15 (8+7) очков в 31 матче.

Напомним, что накануне в НХЛ дебютировал защитник Владислав Колячонок, который стал 14-м белорусом в истории сильнейшей хоккейной лиги мира.

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