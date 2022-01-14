«Квартиру заливал кипяток» 1 14.01.2022, 10:44

3,058

Потоп в столичном доме затронул жильцов сразу семи этажей.

Белорусская реальность продолжает испытывать на прочность старенькие многоэтажки, торчащие по всему городу со времен СССР. Не все из них с гордостью проходят эту проверку на стабильность. Дом №32 на улице Якубова один из таких — сегодня он официально сдался. Здесь прорвало трубу на техническом этаже, и жильцов начала затапливать горячая вода. Первыми пострадали квартиры на 9-м этаже, потом предательские ручейки добрались и до второго, пишет onliner.by.

— Самое обидное, что год назад мы уже сталкивались с подобной проблемой: тогда потекла крыша. У нас были испорчены обои, у соседей — ламинат. Пришлось делать ремонт за свои деньги: от ЖЭСа получили минимальную компенсацию. Как только мы устранили последствия предыдущего потопа, случился еще один! — возмущается наш читатель Сергей.

По его словам, первые признаки надвигающейся трагедии появились еще в 9 утра. А в 10:30 одна из соседок первый раз позвонила в службу 115.

— Коммунальщики пришли и перекрыли воду около 13:00. До этого квартиру просто заливал кипяток! Она до сих пор немного капает с потолка. Почему прорвало трубу, нам не объяснили. Кто будет возмещать ущерб, тоже непонятно. Директор ЖЭСа говорит, что после капремонта (проводился 2—3 года назад, а само здание было построено в 1978—1979 годах. — Прим. Onlíner) дом подлежит гарантийному обслуживанию, которое предоставляет подрядная организация. А ЖЭС за происходящее никакой ответственности не несет.

Вот что по поводу случившегося нам пояснил диспетчер ЖЭСа №41, который обслуживает этот дом:

— Произошел прорыв резьбы обратного соединения на трубопроводе. Специалисты уже выезжали на место, перекрывали воду и устраняли проблему. Сейчас вода снова включена. В чем причина неполадки, пока сложно сказать.

— Будет ли предоставлена жильцам пострадавших квартир какая-то компенсация?

— Да. Сейчас мастер ходит и составляет дефектные акты. Он объяснит людям, что делать дальше.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».