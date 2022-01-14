закрыть
14 января 2022, пятница, 16:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Больше трех лет на авто ездит другой человек, а плачу я»

11
  • 14.01.2022, 15:51
  • 6,376
«Больше трех лет на авто ездит другой человек, а плачу я»
иллистрационное фото

Житель Могилевской области попал в ситуацию, которую не могут разрешить ни в одной инстанции.

Письмо с просьбой о помощи редакция abw.b получила от читателя Тараса, жителя Могилевской области. В прошлом владелец VW Golf продал авто более трех лет назад, но новый владелец не ставит его на учет.

К слову, как выяснилось, Тарас не снимал авто с учета, стоят эти же номера.

"Помогите, пожалуйста. "Продал" машину, а новый владелец отказывается ее переоформить. История длится уже около трех лет. Куда я только не ходил, что я только не делал! Обращался в РОВД, но и там не помогли. Человек ездит, а я плачу. Я в полном отчаянии. Последняя надежда на вас и пробовать подавать заявление в суд, но суд – это крайняя мера, я хотел бы решить вопрос мирным путем. Помогите достучаться до человека и помочь ему понять, что он поступает непорядочно", – написал нам Тарас.

По словам Тараса, он знает телефон мужчины и звонил ему. "Человек на контакт не идет. Его все устраивает, ни один из вариантов решения сложившейся ситуации его не устраивает", – говорит читатель.

Однажды у Тараса не выдержали нервы, и в декабре прошлого года он обратился с заявлением в Могилевский РОВД о том, что мужчина неправомерно завладел его автомобилем. Там отказали в возбуждении уголовного дела.

В ответе РОВД говорится:

"В ходе проверки установлено, что в 2017 г. Ш. (то есть Тарас. – Прим. Автобизнеса) разместил в интернете объявление о продаже автомобиля Volkswagen Golf. По объявлению в д. Межисетки Могилевского района приехал К. Он согласился приобрети VW Golf и передал Ш. 1000 долларов. Таким образом, К. в полном объеме рассчитался с Ш. Переоформить автомобиль Ш. и К. договорились позже. До настоящего времени К. автомобиль не переоформил, в связи с чем Ш. обратился с заявлением в милицию.

Опрошенный К. пояснил, что является владельцем автомобиля VW Golf, так как при приобретении автомобиля в полном объеме рассчитался с Ш. Ш. является владельцем автомобиля формально, по документам.

Опрошенный Ш. пояснил, что при обращении в милицию указал, что К. не в полном объеме с ним рассчитался, так как сейчас автомобиль оценивает на 500 рублей дороже. Также Ш. пояснил, что в период владения автомобилем К. совершал административные правонарушения по линии ГАИ. Оплату штрафов ГАИ и оплату транспортного налога проводил Ш. Поэтому Ш. считает, что К. за автомобиль рассчитался не в полном объеме, для расчета в полном объеме К. должен возместить денежные средства за штрафы по линии ГАИ, транспортный налог и доплатить 500 рублей.

Таким образом, из собранного материала проверки следует, что между Ш. и К. усматриваются гражданско-правовые отношения, разрешение которых входит в компетенцию суда".

– Какие ваши требования к новому "владельцу", кроме того, чтобы он поставил авто на учет? Вы считаете, что он вам не все деньги отдал? – интересуемся у Тараса.

– Это так следователь описал ситуацию с моими затратами на поиски. Требование одно: чтобы он поставил машину на учет, я даже сам готов за это заплатить.

Почему Тарас до сих пор не обратился в суд? "Не могу найти человека, который бы мог с уверенностью сказать, что сможет мне помочь. Все, с кем общался, говорят, что в их практике такого не было и нужно подумать, поискать, как решить, и что делать с этой ситуацией", – говорит он.

Что же, ситуация частая, неприятная и в какой-то степени даже банальная. Пишите в комментариях, если вы знаете, как можно помочь Тарасу.

Юрист Евгений Грачев советует, что делать в этой ситуации: "Тарасу необходимо подать иск в суд о понуждении к регистрации сделки либо с требованием об изъятии имущества. Расходы, в том числе и на адвоката, в итоге лягут на проигравшую сторону".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сплошные хрипы
Сплошные хрипы Ирина Халип
Эффект елбасы
Эффект елбасы Владимир Халип
На всей постсоветской территории зреют революции
На всей постсоветской территории зреют революции Андрей Санников
Урок казахского: с чего началась революция
Урок казахского: с чего началась революция Артем Черников