«Больше трех лет на авто ездит другой человек, а плачу я» 11 14.01.2022, 15:51

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иллистрационное фото

Житель Могилевской области попал в ситуацию, которую не могут разрешить ни в одной инстанции.

Письмо с просьбой о помощи редакция abw.b получила от читателя Тараса, жителя Могилевской области. В прошлом владелец VW Golf продал авто более трех лет назад, но новый владелец не ставит его на учет.

К слову, как выяснилось, Тарас не снимал авто с учета, стоят эти же номера.

"Помогите, пожалуйста. "Продал" машину, а новый владелец отказывается ее переоформить. История длится уже около трех лет. Куда я только не ходил, что я только не делал! Обращался в РОВД, но и там не помогли. Человек ездит, а я плачу. Я в полном отчаянии. Последняя надежда на вас и пробовать подавать заявление в суд, но суд – это крайняя мера, я хотел бы решить вопрос мирным путем. Помогите достучаться до человека и помочь ему понять, что он поступает непорядочно", – написал нам Тарас.

По словам Тараса, он знает телефон мужчины и звонил ему. "Человек на контакт не идет. Его все устраивает, ни один из вариантов решения сложившейся ситуации его не устраивает", – говорит читатель.

Однажды у Тараса не выдержали нервы, и в декабре прошлого года он обратился с заявлением в Могилевский РОВД о том, что мужчина неправомерно завладел его автомобилем. Там отказали в возбуждении уголовного дела.

В ответе РОВД говорится:

"В ходе проверки установлено, что в 2017 г. Ш. (то есть Тарас. – Прим. Автобизнеса) разместил в интернете объявление о продаже автомобиля Volkswagen Golf. По объявлению в д. Межисетки Могилевского района приехал К. Он согласился приобрети VW Golf и передал Ш. 1000 долларов. Таким образом, К. в полном объеме рассчитался с Ш. Переоформить автомобиль Ш. и К. договорились позже. До настоящего времени К. автомобиль не переоформил, в связи с чем Ш. обратился с заявлением в милицию.

Опрошенный К. пояснил, что является владельцем автомобиля VW Golf, так как при приобретении автомобиля в полном объеме рассчитался с Ш. Ш. является владельцем автомобиля формально, по документам.

Опрошенный Ш. пояснил, что при обращении в милицию указал, что К. не в полном объеме с ним рассчитался, так как сейчас автомобиль оценивает на 500 рублей дороже. Также Ш. пояснил, что в период владения автомобилем К. совершал административные правонарушения по линии ГАИ. Оплату штрафов ГАИ и оплату транспортного налога проводил Ш. Поэтому Ш. считает, что К. за автомобиль рассчитался не в полном объеме, для расчета в полном объеме К. должен возместить денежные средства за штрафы по линии ГАИ, транспортный налог и доплатить 500 рублей.

Таким образом, из собранного материала проверки следует, что между Ш. и К. усматриваются гражданско-правовые отношения, разрешение которых входит в компетенцию суда".

– Какие ваши требования к новому "владельцу", кроме того, чтобы он поставил авто на учет? Вы считаете, что он вам не все деньги отдал? – интересуемся у Тараса.

– Это так следователь описал ситуацию с моими затратами на поиски. Требование одно: чтобы он поставил машину на учет, я даже сам готов за это заплатить.

Почему Тарас до сих пор не обратился в суд? "Не могу найти человека, который бы мог с уверенностью сказать, что сможет мне помочь. Все, с кем общался, говорят, что в их практике такого не было и нужно подумать, поискать, как решить, и что делать с этой ситуацией", – говорит он.

Что же, ситуация частая, неприятная и в какой-то степени даже банальная. Пишите в комментариях, если вы знаете, как можно помочь Тарасу.

Юрист Евгений Грачев советует, что делать в этой ситуации: "Тарасу необходимо подать иск в суд о понуждении к регистрации сделки либо с требованием об изъятии имущества. Расходы, в том числе и на адвоката, в итоге лягут на проигравшую сторону".

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