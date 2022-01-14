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С каких покупок белорусы решили начать 2022-й год

  • 14.01.2022, 16:39
  • 1,068
С каких покупок белорусы решили начать 2022-й год

Аналитики AliExpress узнали, что заказывали из Беларуси.

С Нового года многие люди планируют начать новую жизнь, поэтому специально для своих целей покупают самые разные вещи. Аналитики AliExpress узнали, что заказывали белорусы в первую неделю января.

Как и в прошлом году, одними из самых востребованных товаров оказались защитные стекла для смартфонов и магнитные шнурки без завязок, а также USB-кабели для быстрой зарядки и силиконовые ремешки для умных часов. Большой популярностью пользовались коробки с секретом, потому что их содержимое – сюрприз даже для того, кто делает такой подарок, сообщили Thinktanks.by на AliExpress.

В топе заказов за первую неделю 2022 года оказались светодиодные автомобильные светильники и противотуманные пленки для зеркал, Bluetooth-наушники, мужские однотонные пальто на пуговицах, бьюти-блендеры для макияжа, портативные зубные щетки из бамбука и цифровые термометры с жидкокристаллическим дисплеем для холодильника.

Самыми дорогими товарами, которые выбирали белорусские пользователи AliExpress во время праздников, стали игровые видеокарты, цифровые автомагнитолы, очки виртуальной реальности, роботы-пылесосы и смартфоны Realme.

По сравнению с началом января 2021 года в 3,2 раза больше заказов было сделано на украшения, а кольца покупали даже в 10 раз чаще. Самые популярные из них – с вырезами в форме сердца. Продажи брошей тоже выросли на 80%, ожерелий – на 70%, браслетов – на 57%, а бус – на 40%, как и серег.

Также белорусские пользователи AliExpress заказали в первую неделю января в 2,5 раза больше мужских свитеров и в 2,4 раза больше женских комбинезонов, особенно облегающих моделей для повседневных прогулок или фитнеса.

В 2,3 раза популярнее стали и сумки для путешествий. Главные критерии для выбора этих товаров – водонепроницаемость и вместительность.

В начале года вырос спрос и на товары для праздников и вечеринок – светящийся песок, искусственные сосновые иголки и пионы, коробки с подарками. В целом таких заказов стало на 86% больше.

Также повышенный интерес пользователи проявляли к пылесосам для персональных компьютеров, игрушкам для снятия стресса, шляпам и кепкам, товарам для изготовления украшений.

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