Ученые составили список лучших продуктов для печени 14.01.2022, 20:54

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Печень выполняет важнейшие функции в организме.

Печень выполняет важную функцию в организме: очищает от токсинов, шлаков и выводит все вещества, которые могут причинить вред здоровью.

По этой причине необходимо помогать работе печени, формируя свой рацион питания таким образом, чтобы включать в него продукты-источники антиоксидантов.

Ученые составили список лучших продуктов для печени:

1. Чай. Например, улуны способствуют потере лишнего веса, пуэр обладает свойством оказывать тонизирующее воздействие на организм. А традиционный японский чай матча способен нейтрализовать воспалительные процессы.

2. Кофе. Является прекрасным источником антиоксидантов. Помимо прочего, кофе выступает в качестве неплохой профилактики различных недугов, которые могут поражать печень.

Старайтесь выпивать по 3-4 чашки этого напитка ежедневно. Чтобы кофе не стало причиной лишних килограммов, пить его стоит в чистом виде без добавления сахара, сливок и молока.

3. Грейпфрут. Как и все цитрусовые, грейпфрут является источником витамина С. По этой причине его стоит регулярно употреблять в пищу для улучшения здоровья печени.

К тому же, фрукт полезен для усиления защитных функций организма. Однако научных экспериментов касательно данного вопроса пока нет.

4. Свекла. Данный недорогой овощ является одним из самых полезных. Он способен защитить организм от воспалительных процессов и оказать общеукрепляющее воздействие.

Может стать прекрасной основой для овощных соков или смузи. При таком подходе может стать настоящим витаминным эликсиром.

5. Орехи. Рекомендуется съедать орехи каждый день в качестве здорового перекуса. По мнению экспертов, достаточно всего одной горсти орехов за один раз. Слишком увлекаться продуктом не стоит, поскольку он достаточно калориен.

6. Капуста. Полезными свойствами для печени обладают все сорта капусты, поэтому вы можете их чередовать.

Например, брюссельская капуста помимо прочего способна оказать защитную функцию.

7. Виноград. По мнению врачей, данная ягода является ценным источником необходимых антиоксидантов.

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